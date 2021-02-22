Лечение пациентов с COVID-19, пневмонией неуточненной этиологии осуществляется бесплатно - ФОМС

Все средства были выплачены в рамках общего финансирования стационаров республики ФОМС.

Лечение пациентов с COVID-19, пневмонией неуточненной этиологии в стационарах, включая иностранных граждан, осуществляется бесплатно, сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) КР.

По оперативным данным, в 2020 году в стационарах пролечено 16 тыс. 177 случаев с COVID-19 подтвержденной лабораторно, и 8 тыс. 912 случаев, связанных с наблюдением за контактными лицами. Объем финансирования услуг составил 41,1 млн сомов.

Кроме этого, количество пролеченных случаев с диагнозом COVID-19 без лабораторного подтверждения составило 23805 случаев, объем финансирования данных услуг составил 106,4 млн сомов.

Все средства были выплачены в рамках общего финансирования стационаров республики ФОМС.

Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с пневмонией неуточненной этиологии и подозрением на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, а также пребывание контактных лиц в стационарах, включая и иностранных граждан, осуществляется бесплатно.

Все расходы по финансированию услуг по лечению указанных пациентов покрываются за счет средств обязательного медицинского страхования.

ФОМС разработал специальное программное обеспечение «Пролеченный случай COVID-19» для учета пролеченных случаев, связанных с лечением пациентов с COVID-19 и наблюдением за контактными лицами, с целью обеспечения прозрачности и обоснованности финансирования больниц.

Источник: Кабар