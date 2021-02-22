В Бишкеке по подозрению в краже 65 тыс. сомов и куртки задержана женщина. Она водворена в СИЗО

В УВД Ленинского района г.Бишкек 29 января 2021 года с письменным заявлением о факте кражи обратилась жительница столицы Б.Н.

Как сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района, заявительница обратилась с просьбой принять меры в отношении малознакомой женщины по имени З., которая в этот же день примерно в 02:30, находясь внутри частного дома по улице Абдраева, когда заявительница отошла в соседнею комнату, похитила денежные средства в размере 65 тыс. сомов и зимнюю куртку стоимостью 4 тыс. сомов, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК КР.

В ходе следственных и розыскных мероприятий оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района была установлена и задержана подозреваемая Ж.З. 1972 года рождения. Доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемой избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанной к другим фактам преступлений.

Источник: Кабар