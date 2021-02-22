Китай создал крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G

Интернет-пользователям, которые еще не налюбовались вдоволь бамбуковыми медведями,не стоит беспокоиться.

24 января 8-часовая прямая трансляция через сети 5G двух больших панд на базе Китайского центра по защите и исследованию больших панд в городском уезде Дуцзянъянь провинции Сычуань на юго-западе Китая привлекла внимание множества отечественных и зарубежных зрителей.

«Интернет-пользователям, которые еще не налюбовались вдоволь бамбуковыми медведями,не стоит беспокоиться», — сказал ЧжанЦзи, заместитель начальника отдела 5G телекоммуникационной компании ChinaTelecom в провинции Сычуань. По сообщению зам.начальника, 26 января официально стартовало мероприятие «Путешествие по провинции Сычуань в режиме онлайн с использованием 5G». Благодаря применению таких иммерсивных технологий, как низкоскоростная трансляция 5G+4K и 360-градусная трансляция в формате 8K+ виртуальная реальность, интернет-пользователи могут «путешествовать» по провинции Сычуань, не выходя из дома.

Согласно новейшим статистическим данным, опубликованным 26 января Министерством промышленности и информатизации КНР, Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. В 2020 году по всей стране в строй были введены более 600 тыс новых базовых станций 5G, а уже к концу 2020 года - свыше 718 тыс. Сети связи 5G покрыли города окружного уровня или выше, было подключено более 200 млн. новых терминалов. В 2021 году Китай продолжит углублять строительство сетей нового поколения, продвигать совместное строительство и совместное использование инфраструктуры 5G, а также построит более 600 тыс. базовых станций 5G.

«На всем пути от Пекина до городского округа Чэндэ в провинции Хэбэй доступна связь 4G, а на некоторых участках дороги даже проложены сети 5G», - рассказал господин Чжоу. Работающий в Пекине мужчина на своем личном опыте ощутил удобство использования сетей нового поколения на открывшейся 22 января высокоскоростной железной дороге Пекин-Чэндэ, которая выступает частью высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин-Харбин.

Возведение высокоскоростных железных дорог с доступом к сетям связи 4G и на некоторых участках даже к 5G неотделимо от реализации концепции совместного строительства и совместного использования новой инфраструктуры. По словам сотрудника корпорации China Tower (оператор и владелец инфраструктуры для мобильной и беспроводной связи), компания всегда предпочитает «разделять то, что уже построено, и совместно строить то, чего еще нет». Среди новых базовых станций вдоль высокоскоростной ж/д Пекин-Чэндэ 194 доступны к использованию двум и более операторами. Вся внутренняя сетевая инфраструктура в тоннелях и на вокзалах была построена одним оператором, но сейчас используется сразу несколькими, что позволило сэкономить более 36 млн. юаней на инвестициях.

Сети пятового поколения быстрыми темпами входят в повседневную жизнь. По состоянию на конец июня 2020 года количество подключений 5G в Китае достигло 66 млн., а в конце года эта цифра превысила 200 млн. «Снижение цен с более 5000 юаней до 1000 юаней способствовало быстрой популяризации мобильных телефонов с поддержкой 5G», - заявил зам.руководителя Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь. Господин Ван также сообщил, что объем поставок мобильных телефонов с технологией 5G в Китае в прошлом году достиг 163 млн. единиц, а число выпущенных новых моделей – 218 млн.

Были совершены прорывы в смешанном использовании 5G, что стало важной силой, способствующей качественному экономическому развитию страны. По словам Ван Чжициня, смешанное использование 5G достигло стремительного развития с 0 до 1. В 2020 году в стране насчитывалось более 1,1 тыс. проектов, связанных с 5G+ промышленным Интернетом, и свыше 32 тыс. базовых станций, обслуживающих промышленный Интернет. В более 60 больницах в 19 провинциях страны уже внедрена модель «5G+ дистанционные консультации». Кроме того, непрерывно появляются новые модели и форматы в сфере применения 5G, в том числе 5G+ автономное вождение, 5G+ умная электросеть, 5G+ дистанционное обучение и т. д.

Как отметил Чжао Чжиго, глава бюро по управлению информацией и телекоммуникацией при Министерстве промышленности и информатизации КНР, сети 5G постоянно раскрывают свою ключевую роль в предоставлении нового импульса развитию экономики, создании благ обществу и обслуживании народа, становясь важной движущей силой для высококачественного развития экономики.

«Жэньминь жибао»,

Корр. Ван Чжэн

21 февраля 2021 года

Источник: Кабар