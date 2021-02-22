(Видео) «Дворец Матраимова»: стеклянная пирамида, беседка с куполом, футбольное поле

Журналисты рассказали о пристрастии бывшего таможенника к королевскому убранству - корона на крыше квартирного дома и на голове у супруги

Издание Factcheck.kg рассказало общественности о том, каике условия для проживания создал себе бывший заместитель таможни Раимбек Матраимов.

Речь идет о VIP-городке, расположенном возле госрезиденции «Ала-Арча». Дома здесь находятся под особой охраной. Особняк № 37 расположен в самом центре городка. По данным издания Kloop.kg, дома № 35, 35/1, 37, 40/1, 40/2 - одна территория (1 га земли).

Один участок был куплен в 2012 году и оформлен на маму экс-зампреда ГТС Апизу Матраимову.

«В 2015 году сносятся три особняка и начинается великая стройка. 29 августа 2015 года Раимбека Матраимова назначают заместителем председателя таможенной службы.

В 2017 году завершается строительство трех объектов. Один из них - спортивный зал, в котором от количества спортивных снарядов разбегаются глаза. 21 июня 2017 года на спутниковом снимке появляется каркас непонятного строения. Через несколько месяцев в центре участка возвышается стеклянная пирамида, напоминающая пирамиду Лувра, которая расположена перед дворцом французских королей. Сходство с Лувром видно и по куполообразным окнам, аркам и треугольным вставкам под куполами крыш», - сообщил ведущий.

Затем журналисты показали схожесть фонтана у дома Матраимова с фонтаном, расположенным на площади Согласия в Париже. Только вместо статуй - мифических персонажей - у экс-замглавы ГТС стоят статуи неизвестных животных. Справа от пирамиды - беседка с куполом на крыше. Страсть к королевскому убранству отражается и во внутреннем оформлении. Фотографии изданию предоставили источники.

«Желание чувствовать себя королями превращается уже в страсть: позолота, узорные решетки на окнах, витражные потолки, винтажные умывальники, картины и узоры на стенах. Аманда (супруга Раимбека Матраимова - Уулкан Тургунова - прим. ред.) в короне, дом, в котором располагаются несколько квартир Матраимовых, на крыше которого стоит статуя короны. Раим Матраимов чувствует себя подпольным королем Кыргызстана и продолжает обустраивать свой дворец», — отметил журналист.

В августе 2018 года сносится еще один особняк для постройки футбольного поля или просто тренировочной площадки с трибунами. Внутри дворца таже есть бассейн, вокруг которого стены расписаны в музейном стиле.

Журналисты напомнили, что 10 мая 2019 года журналисты потребовали у Матраимова раскрыть свое имущество.

«13 мая Раимбек Матраимов сделал видеообращение к Алмазбеку Атамбаеву и в тот же день переоформил дворец на бизнес-партнера Нурбека Осмонова. В 2020 году отношения с партнером резко ухудшаются перед парламентскими выборами, о чем свидетельствует выступления партии «Ыйман Нуру». 27 ноября 2020 года новым владельцем особняка становится давний друг Матраимовых - Нурлан Акматов», - сообщил ведущий.

Источник: vesti.kg