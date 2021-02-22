В МВД обсудили борьбу с преступностью и коррупцией

Также рассмотрена деятельность пресс-служб по освещению деятельности милиции в средствах массовой информации.
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков 22 февраля провел онлайн-совещание с руководителями подразделений ОВД по вопросам обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений, усилению борьбы с преступностью, работе передвижных приемных милиции и взаимодействию со СМИ.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в совещании приняли участия руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, начальники управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и города Бишкек.
Так, глава МВД акцентировал внимание на основных направлениях деятельности органов внутренних дел. Поставлены задачи по раскрытию, расследованию резонансных преступлений, осуществлению расследования преступлений и проступков в рамках закона, усилению борьбы с преступностью по всем направлениям, обеспечению эффективного противодействия организованной преступности.
Также рассмотрена деятельность пресс-служб по освещению деятельности милиции в средствах массовой информации.
Кроме этого, даны указания усилить деятельность передвижных приемных милиции, а также начальникам ОВД принимать участие в работе с гражданами и своевременно решать вопросы в пределах своей компетенции.
«Сотрудники милиции должны усилить профилактическую работу по охране общественного порядка. Необходимо качественно, всесторонне проводить оперативно-следственные мероприятия по раскрытию преступлений и проступков, в том числе тяжких и особо тяжких и своевременно направлять в судебные органы дела. Подчеркиваю, необходимость, усиления мер по предотвращению, выявлению, раскрытию краж скота, передвижными приемными милиции на скотных рынках Кыргызстана», - сказал Ниязбеков.
По итогам совещания будут разработаны и приняты дополнительные планы действий и организационные решения, связанные с деятельностью милиции.
Источник: kg.akipress.org
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