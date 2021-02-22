(Фото) В Караколе изъяли крупную партию контрафактной водки

В городе Каракол Иссык-Кульской области сотрудники Финполиции совместно с сотрудниками налоговой службы изъяли крупную партию алкогольных напитков с подложными акцизами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Сотрудники Финансовой полиции по Тюпскому, Джеты-Огузскому, Ак-Суйскому районам и городу Каракол Иссык-Кульской области совместно с УГНС по г.Каракол во исполнение закона КР "О защите прав предпринимателей", выявлен факт незаконной поставки и

реализации контрафактной алкогольной продукции под одной из известных марок на территории г. Каракол.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере незаконного оборота подакцизной группы товаров при непосредственной реализации, а именно поставки в один из магазинов г. Каракол алкогольной продукции под наименованием "с Серебром" около 400 бутылок с подложными акцизными марками, задержан гражданин "А.С.".

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Осуществляется досудебное производство.

Финансовая полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать в Службу об известных фактах незаконного предпринимательства, о нарушениях прав покупателей и бизнесменах, о фактах давления на бизнес и создания административных барьеров. Прямой номер Финпола 1955.

Источник: vb.kg