Выборы местных кенешей. Предварительные списки избирателей появились на участках

По данным комиссии, предварительный список избирателей уже размещен на государственном портале избирателей “Тизме”.
С 20 февраля 2021 года предварительные списки избирателей на выборы депутатов местных кенешей вывешены на избирательных участках для ознакомления и уточнения избирателями. Об этом сообщает ЦИК Кыргызстана.
По данным комиссии, предварительный список избирателей уже размещен на государственном портале избирателей “Тизме”.
Количество избирателей составляет 3 304 485 избирателя. Из них мужчин – 1 580 631, женщин – 1 723 854 или 47,83% и 52,17% соответственно.
Согласно законодательству, каждый избиратель до 27 марта 2021 года может уточнить себя в списке избирателей:
- на государственном портале избирателей «Тизме»;
- на своем избирательном участке;
- позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН – номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), избиратель получает номер и адрес своего избирательного участка.
В случае обнаружения любой ошибки или неточности, в списке избирателей, избиратели вправе до 27 марта 2021 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.
При подаче заявления на избирательном участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию.
Избиратель может подать также электронное заявление об уточнении данных в списке избирателей, через сервис “Кабинет избирателя” на государственном портале избирателей «Тизме» .
При этом, избиратель проходит авторизацию/аутентификацию на основе Единой системы идентификации!
11 марта 2021 будет сформирован контрольный список избирателей, а окончательный список избирателей – до 1-го апреля 2021 года.
Выборы депутатов местных кенешей назначены на 11 апреля 2021 года. Они пройдут 28 городских и 420 айылных кенешей.
Источник: Элгезит
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