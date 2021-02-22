Выборы местных кенешей. Предварительные списки избирателей появились на участках

По данным комиссии, предварительный список избирателей уже размещен на государственном портале избирателей “Тизме”.

С 20 февраля 2021 года предварительные списки избирателей на выборы депутатов местных кенешей вывешены на избирательных участках для ознакомления и уточнения избирателями. Об этом сообщает ЦИК Кыргызстана.

По данным комиссии, предварительный список избирателей уже размещен на государственном портале избирателей “Тизме”.

Количество избирателей составляет 3 304 485 избирателя. Из них мужчин – 1 580 631, женщин – 1 723 854 или 47,83% и 52,17% соответственно.

Согласно законодательству, каждый избиратель до 27 марта 2021 года может уточнить себя в списке избирателей:

на государственном портале избирателей «Тизме»;

на своем избирательном участке;

позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН – номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), избиратель получает номер и адрес своего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, в списке избирателей, избиратели вправе до 27 марта 2021 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

При подаче заявления на избирательном участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию.

Избиратель может подать также электронное заявление об уточнении данных в списке избирателей, через сервис “Кабинет избирателя” на государственном портале избирателей «Тизме» .

При этом, избиратель проходит авторизацию/аутентификацию на основе Единой системы идентификации!

11 марта 2021 будет сформирован контрольный список избирателей, а окончательный список избирателей – до 1-го апреля 2021 года.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 11 апреля 2021 года. Они пройдут 28 городских и 420 айылных кенешей.

Источник: Элгезит