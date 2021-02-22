Пакистан исключил все медвузы Кыргызстана из «черного списка»

В ходе рабочего визита в Пакистан министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев встретился с президентом Медицинской комиссии Пакистана Аршадом Таки.

По итогам переговоров медвузы Кыргызстана были включены в списки A, B и C Медицинской комиссии Пакистана.

Отмечается, что граждане Пакистана, закончившие вузы из КР, будут иметь беспрепятственный доступ к экзаменам Медицинской комиссии. Медицинские учебные заведения, которые недавно открылись, будут внесены в отдельный список.

Также сказано, что вопросы, возникающие между двумя сторонами из-за различий в учебной программе были решены комплексно в соответствии с требованиями Минобразования и науки КР. В ходе своего визита Алмазбек Бейшеналиев также встретился с председателем Комиссии по высшему образованию Пакистана Тариком Банури и стороны договорились о создании Кыргызско-пакистанского научного фонда. А с министром федерального и профессионального образования Шафкатом Мехмудом был обсужден вопрос о содействии академической мобильности между университетами Кыргызстана и Пакистана.

Планируется, что Кыргызстан поделится с Пакистаном своим опытом в онлайн-образовании, а также состоится обмен опытом с пакистанской стороной по разработке государственных стандартов профессионального образования.

Напомним, ранее Пакистан включил в список все кыргызстанские медицинские вузы. Причиной этому стало то, что 90% пакистанских выпускников этих учебных заведений не смогли сдать на родине обязательный экзамен Медицинской комиссии, и их дипломы не были признаны.

В ноябре 2020 года медицинская комиссия Пакистана исключила из «черного списка» четыре кыргызстанских вуза – КГМА им. И. Ахунбаева, Ошский государственный университет, Кыргызско-российский Славянский университет и Международную высшую школу медицины. В то же время в «черном списке» Пакистана оставались 12 медвузов Кыргызстана.

Источник: Элгезит