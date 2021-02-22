В Кыргызстане 23 февраля будет нерабочим днем

В Кыргызстане 23 февраля будет нерабочим днем

23 февраля в Кыргызстане будет нерабочим, праздничным днем, сообщили АКИpress в Министерстве здравоохранения и социального развития.

В этот день отмечается День защитника Отечества.