Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в России

Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в России

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Российской Федерации. Об этом сообщили в аппарате главы государства.