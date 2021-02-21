Президент Садыр Жапаров 24-25 февраля совершит визит в Российскую Федерацию

Это первый зарубежный визит Садыра Жапарова в качестве главы государства
Садыр Жапаров 24-25 февраля текущего года совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев.
Как он отметил, внешнеполитический курс Кыргызской Республики нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Россией.
В рамках предстоящего визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч президента с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Кроме того, на полях визита состоятся встречи с бизнес-сообществом РФ, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.
Пресс-служба правительства
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