Президент Садыр Жапаров 24-25 февраля совершит визит в Российскую Федерацию

Это первый зарубежный визит Садыра Жапарова в качестве главы государства

Садыр Жапаров 24-25 февраля текущего года совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев.

Как он отметил, внешнеполитический курс Кыргызской Республики нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Россией.

В рамках предстоящего визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч президента с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Кроме того, на полях визита состоятся встречи с бизнес-сообществом РФ, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.

Пресс-служба правительства