Райымбек Матраимов заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 18 апреля

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы КР Райымбек Матраимов заключен под стражу в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) на два месяца.
Об этом сегодня агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека.
«Первомайским районным судом Бишкека Р. Матраимову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца, соответственно, до 18 апреля 2021 года», - говорится в сообщении.
Напомним, Райымбек Матраимов был повторно задержан ГКНБ 18 февраля 2021 года в рамках уголовного дела по факту легализации (отмыванию) преступных доходов .
Ранее, 11 февраля, Первомайским районным судом города Бишкек бывший заместитель председателя Таможенной службы КР Райымбек Матраимов был признан виновным в коррупции и приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов.
Источник: Кабар
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