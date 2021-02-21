Райымбек Матраимов заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 18 апреля

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы КР Райымбек Матраимов заключен под стражу в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) на два месяца.

Об этом сегодня агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека.

«Первомайским районным судом Бишкека Р. Матраимову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца, соответственно, до 18 апреля 2021 года», - говорится в сообщении.

Напомним, Райымбек Матраимов был повторно задержан ГКНБ 18 февраля 2021 года в рамках уголовного дела по факту легализации (отмыванию) преступных доходов .

Ранее, 11 февраля, Первомайским районным судом города Бишкек бывший заместитель председателя Таможенной службы КР Райымбек Матраимов был признан виновным в коррупции и приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов.

Источник: Кабар