(Фото) Марипов поручил в кратчайшие сроки решить вопросы, препятствующие развитию строительной сферы

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства.

«Строительный сектор - один из основных индикаторов экономического роста в стране. Его доля в ВВП составляет 10%. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на спад экономической активности и сокращения инвестиций, было сдано более 900 тыс. кв метров жилья. В 2020 году объем инвестиций в сфере строительства превысил более 46 млрд сомов. Сегодня мы намерены обсудить проблемы, которые не решаются в течение многих лет в данной отрасли и найти комплексные решения этих задач. Для нас важно развитие строительной отрасли, так как она оказывает существенное влияние на инфраструктурное развитие страны. Чем больше мы сможем решить проблем в строительной сфере, тем лучше станет жизнь наших граждан. Зачастую обращения, поступающие от населения к президенту, правительству страны, связаны с обеспечением граждан жильем. Известный факт, что если у человека есть дом, работа и достойная зарплата, то это уже хорошо», - подчеркнул Улукбек Марипов.

Премьер-министр, обращаясь к руководителям строительных компаний, сказал, что при проектировании и строительстве своих новых проектов акцент необходимо делать на комфортное жилье по доступной для граждан цене.

В свою очередь представители строительного бизнеса озвучили проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются. В частности, это подключение к инженерным системам, электроэнергии, сетям горячего и холодного водоснабжения, канализации, системе центрального отопления, вмешательство проверяющих органов во внутренние дела компаний, бюрократия в получении разрешительных документов, земельные вопросы, кадровые перестановки в государственных органах. Кроме того, большая бюрократия наблюдается в работе «единого окна» в сфере архитектуры и строительства. Нет взаимопонимания с государственными органами, хотя значительная часть республиканского бюджета формируется за счет отчислений бизнеса.

Улукбек Марипов подчеркнул, что озвученные проблемы на повестке дня стоят давно.

«Необходимо решать их поэтапно, исходя из принципа приоритетности. Следует убрать дублирующие органы, которые вместо того, чтобы оперативно решать задачи, наоборот, создают препятствия бизнесу. Так проявляются коррупционные механизмы и лоббирование чьих-то интересов. В некоторых случаях предпринимателям из строительной сферы приходится напрямую связываться с представителями учреждений для получения положительных технических условий, документов. Это ведет к коррупции. Со всем этим надо бороться.

Необходимо идти по пути развития строительной отрасли, чтобы новые дома были качественными, красивыми и современными», - заявил глава правительства.

По итогам встречи Улукбек Марипов поручил руководителям соответствующих государственных органов в кратчайшие сроки решить вопросы, поднятые представителями организаций, работающих в строительной сфере, и провести работу по инвентаризации и совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей строительную отрасль.

Источник: Кабар