США готовы помочь Кыргызстану в выявлении похищенных Матраимовым активов

США приветствуют расследование и задержание Райымбека Матраимова.
Об этом заявляет посольство США в КР.
"США приветствуют расследование и задержание Райымбека Матраимова по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов. Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и, в случае подтверждения, их возврату кыргызскому народу", - сообщается на официальном аккаунте диппредставительства в Twitter.
Напомним, Райымбек Матраимов был задержан 18 февраля по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов. Пока он находится в ИВС, суд должен определить меру пресечения в отношении него.
Ранее, 9 декабря 2020 года, власти США внесли бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райымбека Матраимова в список Магнитского. Причиной санкций стало "участие в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее 700 миллионов долларов США".
Источник: vb.kg
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