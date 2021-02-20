(Фото) На Иссык-Куле милиционеры задержали группу скотокрадов

На Иссык-Куле милиционеры задержали группу скотокрадов, сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что накануне в милицию с заявлениями обратились несколько жителей Тонского района, которые сообщили о краже 6 голов овец с территории личного подворья. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП ОВД Тонского района.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий оперативниками службы криминальной милиции ОВД Тонского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 29-летний уроженец Нарынской области Ж.М. и 23-летний уроженец Тонского района Т.Б., которые временно проживали в г. Бишкек.

Подозреваемые лица в ночное время, совершив кражу скота, вывезли в г. Бишкек. А после продали по цене ниже рыночной неизвестному лицу. Однако мужчинам не удалось довести преступный умысел до конца благодаря оперативным действиям сотрудников милиции.

В настоящее время следствием устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Источник: Кабар