На прием к Омбудсмену пришли родители детей с ОВЗ

Бишкек, "Саясат. kg". На личный прием к Омбудсмену КР Токону Мамытову пришли родители детей с ограниченными возможностями здоровья с просьбой оказать содействие в решении их наиболее острых проблем.

В частности, они пожаловались на то, что не могут получить от государства жилье в упрощенном порядке, а также приобретать медикаменты для своих больных детей по льготной цене, так как, например, лекарства для детей с задержкой или отклонениями в умственном развитии стоят очень дорого. Кроме того, они выразили недовольство требованиям, по которым детей с ОВЗ необходимо освидетельствовать на инвалидность каждые два года, что требует больших финансовых вложений и издержек (оплата за проведение УЗИ, рентгенографии, консультаций у узких специалистов и т.д.).

Помимо этого они пожаловались на то, что очень тяжело устроить их детей в специализированные дошкольные и школьные учреждения, так как количество мест в них очень ограничено, а тем более в дошкольных детских учреждениях для детей с особенностями в умственном развитии и патологией, поскольку в республике имеется острая нехватка соответствующих специалистов – дефектологов, логопедов, психологов и психиатров. А ведь речь идет не только о детях с особенностями в умственном развитии, здесь также нужно учитывать слабо слышащих и слабовидящих деток, и тех, у которых слабо развита речевая функция.

По мнению Омбудсмена, на решение этих и других проблем людей с ОВЗ направлена Конвенция ООН «О правах инвалидов», ратифицированная Кыргызстаном в 2019 году. По состоянию на 1 января 2019 года в Кыргызской Республике было зарегистрировано 181 тысяча 400 человек с ОВЗ, из которых 29,9 тысячи – дети. «Ратифицировав данную Конвенцию, Кыргызстан взял на себя обязательства обеспечивать людей с ограниченными возможностями здоровьями условиями, соответствующими минимальным стандартам международных норм. Правительство должно рассмотреть и решить эти проблемы», – подчеркнул Акыйкатчы в беседе с родителями детей, страдающих из-за ОВЗ.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР

