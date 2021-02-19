(Фото) Из России в Ош прибыли 29 учителей для работы в местных школах

Из России в город Ош прибыли 29 учителей для работы в местных школах.

Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.

Как сообщается, старт проекта был дан в 2019 году, когда 17 учителей начальных классов, преподавателей русского языка, литературы и математики впервые прибыли на юг Кыргызстана.

В Бишкеке пройдут переговоры по дальнейшему расширению этой программы, в т.ч. на столицу и другие регионы страны.

В Кыргызстане проект стартовал в 2019/2020 учебном году. Тогда 17 преподавателей русского языка и литературы, математики и учителей начальных классов впервые прибыли в Ош. В 2020/2021 году проект продолжил свою работу, и количество участников проекта увеличилось до 29 человек. Учителя уже в начале учебного года были распределены в средние общеобразовательные школы города Ош, но в связи с карантинными мерами вели обучение онлайн, находясь в Российской Федерации.

После улучшения эпидемиологической обстановки появилась возможность продолжать обучение очно, и группа прибыла в Ош.

Источник: Кабар.кж