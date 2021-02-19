В бишкекской квартире обнаружен труп 64-летнего мужчины

В бишкекской квартире обнаружен труп 64-летнего мужчины.

По улице Калыка Акиева в Ленинском районе Бишкека 18 февраля в 20:44 спасатели службы спасения при вскрытии запертой двери в квартире дома обнаружили тело мужчины, 1957 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МЧС, тело погибшего передали сотрудникам милиции.

Источник: Акипресс

