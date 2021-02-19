(Видео) Депутат ЖК: Раимбек Матраимов мог сбежать, но он этого не сделал

Таабалды Тиллаев заявил на митинге, что экс-зампреда таможни следует отпустить.

На митинг в поддержку Раимбека Матраимова в Бишкеке явился депутат ЖК Таабалды Тиллаев. Парламентарий считает задержание экс-замглавы ГТС незаконным.

- Неправильно, что его задержали во второй раз, - сказал Тиллаев. - Матраимов мог бы после беспорядков улететь из страны, но он этого не сделал. Он заплатил 2 млрд. сомов в казну государства. Власть должна думать о будущем страны.

Источник: Вести.кж

