(Фото) В ОАО "Электрические станции" новый генеральный директор

В ОАО "Электрические станции" новый генеральный директор.

Решением совета директоров ОАО "Электрические станции" 18 февраля на должность генерального директора компании назначен Талайбек Бектенов. Информацию Kaktus.media подтвердили в компании.



Ранее должность генерального директора занимал Жолдошбек Ачикеев. Его полномочия прекращены 1 февраля. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Талайбек Бектенов, 1973 года рождения, имеет высшее техническое образование. Окончил в 1996 году КТУ им. И. Раззакова по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий, инженер-электрик".

Трудовую деятельность начинал в машинном зале Шамалдысайской ГЭС дежурным инженером.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2015-2018 гг. - главный инженер филиала ОАО "Электрические станции" - предприятия строящихся ГЭС.

2018 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции".

2018-2019 гг. - технический директор ОАО "Электрические станции".

2019-2020 гг. - заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции".

С 24.01.2020 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции".

Справка

ОАО "Электрические станции" - основная генерирующая компания Кыргызстана, вырабатывает 98% всей электроэнергии в стране. Общая численность персонала ОАО "Электрические станции" составляет 4 554 человека. В состав компании входят семь ГЭС и две ТЭЦ.

Источник: Кактус