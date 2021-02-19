Стоило ли доверять Акылбеку Жапарову работу во главе комиссии по «Кумтору»?

Эксперты горнорудной отрасли опасаются, что политики могут не разобраться в сложном для них вопросе.

На днях депутаты ЖК создали комиссию по контролю компании «Кумтор Голд компани». Председателем группы контроля избрали парламентария Акылбека Жапарова. Последний, как известно, слывет инициатором достаточно резонансных законопроектов, зачастую вызывавших неоднозначную реакцию общественности.

Vesti.kg попросили эксперта, члена Ассоциации геологов и горнопромышленников Ленура Хасбулатова прокомментировать ситуацию.

— Специфика горного дела предполагает наличие специалистов в этой отрасли, — отметил он. — Хорошие финансисты, а тем более политики, не смогут системно подойти к вопросу контроля золотодобывающего комбината “Кумтор Голд Компани”. У нас должен быть орган, который следил бы за работой горнодобывающих компаний. В советское время был ГосГорТехНадзор. Это ведомство следило за правильностью и безопасностью работ, осуществляло полный контроль над работой горнорудных предприятий. Были случаи, когда «Кумтор» незаконно вывозил золото из страны, поэтому проверять деятельность все же необходимо. Тем более, что на сегодняшний день компания, разрабатывающая месторождение Кумтор, автономна и никак не зависит от государства. Специфика горного дела такова, что посторонний человек, даже будучи хорошим финансистом, может не разобраться. Необходимы специалисты. Насколько я знаю, среди депутатов нет таковых.

При этом Хасбулатов привел в пример бывшего президента США Рональда Рейгана, который был артистом, но сумел собрать вокруг себя профессионалов.

— После его президентства осталось понятие “рейганомика”, — продолжил эксперт. — Он вместе с командой вывел экономику страны на другой уровень. Акылбеку Жапарову нужны профессионалы в комиссии.

Между тем председатель горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев поставил под сомнение необходимость создания комиссии.

-Акылбек Жапаров в принципе опытный экономист, финансист,- сказал Таджибаев в беседе с Vesti.kg. - Однако для этих вопросов есть правительство, соответствующие управления, которым можно было бы дать поручения. Можно было подключить “Кыргызалтын”, который непосредственно курирует этот объект. У депутатов, полагаю, есть более важные дела. Та же Конституция, к примеру. Времени мало, все-таки на носу выборы в парламент.

Тем временем экс-депутат ЖК Исхак Масалиев выразил недовольство в связи с тем, что главой комиссии по Кумтору назначили Акылбека Жапарова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Акылбек Жапаров, оказывается, избран руководителем депутатской комиссии по Кумтору... Что сказать? Почему-то стыдно мне. Мало с его "превосходительства" подмахивания Садыру Жапарову, так ещё и это... Появился интерес? Есть итоги работы комиссии под руководством Темира Сариева. Уверен, что тема Кумтора снова появилась перед выборами... Для навешивания "лапши”, “- говорится в публикации. (прим.ред.-пунктуация и орфография автора сохранены)

Напомним, на днях на заседании ЖК парламентарии выдвинули инициативу создания надзорной комиссии по проверке деятельности золотодобывающей компании “Кумтор Голд Компани”. По словам депутатов, комиссия будет следить за работой предприятия и мониторить уровень золотых запасов.

Источник: Вести.кж