На границе опять очереди — скопилось около 100 фур. Произошел сбой оборудования

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.
Обстановка на кыргызско-казахском участке государственной границы стабильная. Контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.
По информации казахской стороны, в связи с произошедшим сбоем в деятельности инспекционно- досмотрового комплекса в пункте пропуска «Карасу-автодорожный» замедлен пропуск грузовых автотранспортных средств. Из-за этого, по данным на 15.00, на территории Кыргызстана в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на кыргызско-казахском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 100 грузовых автомашин.
«С кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля. Пограничники КР досматривают транспортные средства на наличие запрещенных к пересечению госграницы наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы скопления лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», — заключили в ГПС.
Источник: 24.кж
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