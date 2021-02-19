(Фото) В Бишкеке на митинг за Райымбека Матраимова тоже вышли его сторонники

В Бишкеке у здания ГКНБ проходит митинг в поддержку бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Около 70 человек развернули плакаты с надписью «Свободу Райымбеку Матраимову», «Матраимов не сбегал».

Митингующие говорят, как много он сделал хорошего для народа.

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.

Источник: 24.кж