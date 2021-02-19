ГРС: Электронную облачную подпись граждане могут получить в мини-ЦОН

По ее данным, ранее ЭОП юридическим и физическим лицам можно было получить только в крупных ЦОН.

Гражданам станет удобнее получать электронную облачную подпись (ЭОП), теперь они выдаются в мини-Центрах обслуживания населения (ЦОН) тоже, которые работают в выходные дни, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

По ее данным, ранее ЭОП юридическим и физическим лицам можно было получить только в крупных ЦОН.

Напомним, ЭОП сейчас выдается бесплатно на один год. Более подробную информацию можно получить на сайте infocom.kg в разделе «Наш УЦ».

Список документов для юридических лиц:

- Соглашение о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком» (Скачать соглашение можно на сайте infocom.kg, в разделе «Наш УЦ»).

- Доверенность Пользователя УЦ для представителей юридических лиц (Скачать доверенность можно на сайте infocom.kg, в разделе «Наш УЦ»).

- Копия паспорта пользователя УЦ (оригинал иметь при себе);

- Копия приказа по организации о назначении на должность Уполномоченного лица;

- Копия приказа о назначении руководителя организации;

- Копия свидетельства о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица.

Физическим лицам необходимо личное обращение и наличие паспорта.

Адреса ЦОН, где можно получить ЭОП:

1. ЦОН-1 г.Бишкек (ул. Нуркамала, 29);

2. ЦОН-2 г.Бишкек (ул. Чолпон-Атинская, 2);

3. ЦОН-3 г.Бишкек (ул. М.Гвардия, 4);

4. ЦОН - 4 г.Бишкек (ул. Ауэзова, 1/5);

5. Бишкек, ТРЦ «Азия Молл»;

6. Бишкек, ГМ «Глобус» напротив ТЭЦ;

7. ЦОН г.Талас (ул. Дзержинского, 28);

8. ЦОН г.Нарын (ул. Ленина, 39);

9. ЦОН Ат-Башы (ул. А.Сулайманов, 29);

10. ЦОН Кочкорского района (с. Кочкор, ул. С. Алиева, 6);

11. ЦОН с.Сокулук (г.Шопоков, ул. Машиностроительная, 1);

12. ЦОН Панфиловский район (с.Панфиловка);

13. ЦОН г.Каракол (ул. Гебзе, 124);

14. ЦОН-1 г.Ош (ул. Ленина, 318);

15. ЦОН-2 г.Ош (ул. Раззакова, 2);

16. ЦОН г.Джалал-Абад (ул. Барпы Сейил, 79Б);

17. ЦОН-1 г.Узген (ул. Ленина, 115);

18. ЦОН-2 г.Узген (с. Прогресс);

19. ЦОН г.Сузак (ул. Тиллабаева б/н);

20. ЦОН Базар-Коргонский район (ул. О. Курбанова, 6);

21. ЦОН г.Баткен (ул. Мурата Салихова, 33/1);

22. ЦОН г.Кызыл-Кия ( ул. А.Султанова, 1А );

23. ЦОН-Кызыл-Суу (Джети-Огузский р-н, с. Кызыл-Суу, ул. Первомайская, 65 (в зд. Госрегистра,1-этаж).

Источник: Кабар.кж