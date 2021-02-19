МВД предлагает запретить членам ОПГ баллотироваться в депутаты и президенты

Министерство внутренних дел КР предлагает лишить права избираться депутатом и президентом членов ОПГ.
Кроме того, согласно поправкам они не смогут избираться депутатами местных кенешей, занимать государственные или муниципальные должности. Поправки в законы опубликованы для общественного обсуждения.
В документе говорится, что организованная преступность, используя новые социальные возможности, стремительно вторгается во все сферы экономической, политической, духовной жизни, осваивает все новые и новые виды и формы преступлений. Характерной тенденцией последнего времени стало стремление членов ОПГ к повседневной легализации криминальных денежных средств, вхождение в общественно-политические партии, движения, объединения, их финансирование, посредством обеспечения проведения предвыборных кампаний, которое перерастает в прямое делегирование своих представителей в различные властные структуры и политические организации.
«В последние годы без участия кандидатур от криминальной или околокриминальной среды, а также лиц, ранее вступавших в конфликт с законом, не обходится практически ни одна из избирательных кампаний в законодательный орган страны».
Основное предназначение данного законопроекта заключается в том, чтобы лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, за совершение преступления в составе организованных групп и (или) преступных организаций, либо совершения преступлений в их интересах, а также состоящие на централизованном учете как лидер, член организованной группы и (или) преступной организации, не имели возможности назначаться на должности государственного гражданского и муниципального служащего, избраться депутатом местного кенеша, президентом Кыргызской Республики и депутатом Жогорку Кенеша.
Источник: reporter.kg
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