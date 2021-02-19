Кыргызстан настаивает на более практических мероприятиях по программам ООН

Участники встречи обсудили основные подходы, предложенные ООН в рамках рамочной программы.
«В рамках запуска рамочной программы ООН необходим переход к более практическим мероприятиям», — заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков во время онлайн-встречи с представителями всех агентств Организации Объединенных Наций в Кыргызстане.
Артем Новиков поблагодарил ООН за оказанную гуманитарную и техническую помощь в период кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Он также отметил работу группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации и актуальность реагирования на социально-экономические последствия кризиса.
Участники встречи обсудили основные подходы, предложенные ООН в рамках рамочной программы.
Артем Новиков обратил внимание на необходимость перехода к более практическим мероприятиям в части установки необходимого оборудования для медицинских учреждений, формированию системы предварительного осмотра и медицинского контроля за состоянием здоровья детей, созданию лабораторий по определению геномов новых штаммов вирусных инфекций, социальной поддержки граждан и повышению экономической активности предпринимательского сектора.
Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонния Ожиело отметил эффективную и слаженную работу с правительством и заверил, что организация готова в максимально оперативном порядке оказать содействие в доработке рамочного документа. Он также рассказал, что на 2021-2022 года со стороны системы ООН и доноров будет выделена значительная сумма на реализацию программы.
Стороны договорились до 10 марта доработать разделы рамочной программы по пяти ключевым направлениям для внесения на утверждение руководства правительства.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!