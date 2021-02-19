Жапаров написал статью «Союзнические узы». О чем она?

Президент Садыр Жапаров опубликовал статью «Союзнические узы», где поделился мыслями о связях, объединяющих народы Кыргызстана и России, роли русского языка, перспективах совместного сотрудничества двух стран.

Ниже без изменений приводим текст статьи:

«В культурных и исторических параллелях народов Кыргызстана и России на протяжении столетий немало общего. В 19-м веке вхождение в состав России способствовало консолидации кыргызов в единый народ и заложило перспективы его дальнейшего развития.

Великая Октябрьская революция придала мощный стимул к воссозданию практически утраченной кыргызами письменности. Целая плеяда российских ученых — академики К. Юдахин, К. Скрябин, М. Лущихин и другие внесли неоценимый вклад в дело становления и развития образования и науки. Это способствовало появлению новой культурно-исторической общности — кыргызской интеллигенции. Видные кыргызские ученые, деятели искусств и культуры — это все воспитанники московских и ленинградских вузов. В рамках братской семьи союзных республик с помощью России созрели основы национальной государственности.

Много лет Кыргызстан жил и развивался рука об руку с Россией, эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте нашей древней и молодой государственности.

Русский язык является коммуникативным инструментом, открывающим поистине безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры. Основную информацию мы получаем на русском языке. Одновременно и в продвижении государственного языка отмечается значительный прогресс — им владеют молодежь, певцы, актеры, на нем пишутся законы, вывески, и кыргызский язык должен развиваться не в ущерб русскому.

Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплён в нашей Конституции, и я, как Президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе.

Вместе с этим хочу отметить, что современные реалии требуют необходимости дополнительного изучения иностранных языков, в особенности английского языка. В обществе сложилась хорошая тенденция, когда современная молодежь владеет двумя и более иностранными языками. Я хочу призвать представителей молодого поколения продолжать углубленное изучение иностранных языков, так как английский язык также является языком международного общения.

2020-й, объявленный Перекрестным годом России и Кыргызстана, стал еще одним стимулом для дальнейшего развития отношений между нашими странами. Целями более 200 мероприятий, включённых в его программу, являлись активизация двустороннего взаимодействия, развитие прямых дружеских контактов граждан наших стран.

К сожалению, как известно, пандемия внесла свои внезапные коррективы в совместные планы, и не все задуманное воплотилось. Удалось провести торжественное открытие Перекрёстного года, однако часть мероприятий пришлось переформатировать. В онлайн-режиме прошли и День России в Кыргызстане, и День независимости Кыргызстана в России.

От имени многонационального народа Кыргызстана я предлагаю продлить сроки проведения Перекрестного года. Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства.

Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами. Они, как известно, связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызской Республики, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер.

В истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения. Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнёрства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место.

Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион.

Уверен, что предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений между нашими странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

Отметим, что первый зарубежный визит Жапарова состоится в Россию. Сейчас глава государства перед поездкой находится на самоизоляции и работает удаленно.

Источник: reporter.kg