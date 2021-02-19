Для зараженных COVID-19 свободны 286 коек в медучреждениях Бишкека (Список)

Об этом сообщили в Минздраве.
В медучреждениях Бишкека сегодня есть 286 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 19 февраля:
Национальный хирургический центр — 5;
Национальный центр кардиологии и терапии — 5;
Республиканская клиническая инфекционная больница — 265;
Национальный центр онкологии и гематологии — 11.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 85 тысяч 772 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Источник: 24.кж
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