В Бишкеке на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
В Бишкеке 20-21 января пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки с оптовыми ценами, сообщили в министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР.
По их данным, сельхозярмарки в Бишкеке пройдут по следующим адресам:
1. Администрация Ленинского района, на пересечении ул. Чапаева и Айни;
2. Администрация Октябрьского района, 12 микрорайон, ул. А. Токомбаева;
3. Администрация Первомайского района, И. Раззаков-Киев, на пересечении ул. Токтогула;
4. Администрация Свердловского района, на пересечении ул. Т. Айтматова и Токтогула.
Цены на продукцию на ярмарке выглядят следующим образом:
Говядина - 390-405 сом
Конина - 380-390 сом
Баранина - 410 сом
Растительное масло - 118-120 сом
Яйца 10 штук - 85-88 сом
Домашние яйцо 10 штук - 90-100 сомов
Сахар - 56-57 сом
Рис - 55-60 сом
Яблоко - 30-50 сом
Морковь - 12-15 сом
Картофель - 22-25 сомов
Репчатый - 15-16 сом
Цены на молоко, молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.
Источник: Кабар.кж
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