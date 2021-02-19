В Бишкеке на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Бишкеке на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

В Бишкеке 20-21 января пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки с оптовыми ценами, сообщили в министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР.

По их данным, сельхозярмарки в Бишкеке пройдут по следующим адресам:

1. Администрация Ленинского района, на пересечении ул. Чапаева и Айни;

2. Администрация Октябрьского района, 12 микрорайон, ул. А. Токомбаева;

3. Администрация Первомайского района, И. Раззаков-Киев, на пересечении ул. Токтогула;

4. Администрация Свердловского района, на пересечении ул. Т. Айтматова и Токтогула.

Цены на продукцию на ярмарке выглядят следующим образом:

Говядина - 390-405 сом

Конина - 380-390 сом

Баранина - 410 сом

Растительное масло - 118-120 сом

Яйца 10 штук - 85-88 сом

Домашние яйцо 10 штук - 90-100 сомов

Сахар - 56-57 сом

Рис - 55-60 сом

Яблоко - 30-50 сом

Морковь - 12-15 сом

Картофель - 22-25 сомов

Репчатый - 15-16 сом

Цены на молоко, молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.

Источник: Кабар.кж