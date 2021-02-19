Министерство образования хочет ввести вариативные формы дошкольного образования

Министерство образования хочет ввести вариативные формы дошкольного образования.

Министерство образования и науки хочет ввести вариативные формы дошкольного образования. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в настоящее время дошкольным образованием охвачено только 29,4 процента детей, предшкольной подготовкой — 15,3 процента.

Таким образом, в совокупности приблизительно 44,7 процента детей дошкольного возраста охвачены различными программами по дошкольному образованию, включая вариативные виды.

При этом сохраняется существенная разница в охвате дошкольным образованием между городом и селом: в 2018 году в селах было охвачено 17,5 процента детей, в то время как в городах — 34,4 процента. В ведомстве считают, что различные вариативные формы позволят увеличить доступ к дошкольному образованию.

«Вариативная форма дошкольного образования предусматривает формирование групп полного (5-8 часов) дня и краткосрочного пребывания (3 часа) и может создаваться при библиотеках, школах, функционирующих дошкольных образовательных организациях и других социальных объектах, находящихся на балансе айыл окмоту или государства при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения», — сообщили в ведомстве.

Источник: 24.кж