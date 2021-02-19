В Араване мужчина пытался изнасиловать девочку. Его посадили на 14 лет

В суде мужчина признал свою вину.
Араванский районный суд признал виновным А.у.А. в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается в решении суда.
В документе указывается, что обвиняемый, зная, что девочка малолетняя, обманом завел ее к себе домой, показал ей половой орган и стал трогать за интимные места. В суде мужчина признал свою вину.
«Обвиняемый пояснил, что увидел, как потерпевшая идет с бутылкой за молоком. Он подозвал девочку к себе, сказал, что даст ей стеклянную банку, и завел в дом. Мужчина заявил, что девочка в этот момент совсем не плакала. После совершенного преступления к нему пришел знакомый, попросил помочь с дровами, посадил в машину и привез в милицию», — указывается в приговоре.
Источник: Кабар.кж
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