Российский врач назвал причины беспричинной усталости и забывчивости

Беспричинная усталость, проблемы с памятью и скачки температуры могут указывать не только на осложнения на фоне перенесенного коронавируса, но и на другие патологии.
Об этом рассказал директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени Евдокимова, профессор, руководитель образовательной организации для врачей РОО "Амбулаторный врач" Аркадий Верткин, сообщает lenta.ru со ссылкой на газета "Аргументы и Факты".
"Невозможно всю нашу жизнь поделить на ковидную и нормальную. Жизнь продолжается", - сказал Верткин. По его словам, новые симптомы, например скачки температуры, нельзя игнорировать и стоит обращаться к врачу.
Забывчивость должна настораживать не только после перенесенного инфекционного заболевания, но и сама по себе. Как указал Верткин, важно понимать, у кого она развилась: у ребенка, юного человека или пожилого. Если речь идет о пожилом, ему надо пойти к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, так как это серьезный симптом.
Кроме того, у людей в возрасте память может ухудшиться из-за нарушения кровообращения в мозге, сосудистых нарушений при повышенном артериальном давлении, черепно-мозговой травме, проблемами с сердцем и сосудами, из-за которых нарушается питание мозга, острых хронических заболеваний, в том числе диабета и Альцгеймера.
Беспричинная усталость может быть проявлением разных болезней, а не только коронавируса, поэтому при появлении таких проблем надо также обращаться к врачу. Медик определит, является ли это последствием COVID-19, отдельным заболеванием, хронической или новой патологией.
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