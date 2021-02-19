В Москве обсудили поставку российской вакцины «Спутник V» в Кыргызстан

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В рамках межмидовских консультаций между Кыргызстаном и Россией первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев и заместитель министра иностранных дел России Андрея Руденко обсудили вопрос поставки в КР российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Отмечается, что в ходе консультаций обсуждены пути совместных действий по борьбе с коронавирусной инфекцией и преодоления ее последствий для двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, туристической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах.
Источник: Кабар.кж
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