В Москве обсудили поставку российской вакцины «Спутник V» в Кыргызстан

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В рамках межмидовских консультаций между Кыргызстаном и Россией первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев и заместитель министра иностранных дел России Андрея Руденко обсудили вопрос поставки в КР российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Отмечается, что в ходе консультаций обсуждены пути совместных действий по борьбе с коронавирусной инфекцией и преодоления ее последствий для двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, туристической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах.

Источник: Кабар.кж