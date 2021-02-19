АКС ГКНБ: Выявлена коррупционная схема в ТЭЦ Оша

В южной столице к теплоэлектроцентрали незаконно подключали частные общественные бани, спортивные залы и др.

Антикоррупционная служба ГКНБ расследует уголовное дело по факту незаконного подключения объектов коммерческой недвижимости в ТЭЦ Оша.

Установлено, что руководство ТЭЦ южной столицы в сговоре с владельцами коммерческих объектов в нарушение правил технического присоединения к системам теплоснабжения, без учета технических параметров объектов капитального строительства, незаконно подключали к ТЭЦ крупные коммерческие объекты в Оше, в частности, частные общественные бани, спортивные залы, медицинские клиники, а также многоэтажные жилые дома. При этом, по данным предварительного расследования, денежные средства, поступавшие от указанных коммерческих объектов, присваивались руководством и отдельными сотрудниками ТЭЦ.

В результате организации руководством ТЭЦ данной коррупционной схемы нанесен ущерб государству в крупном размере.

Антикоррупционной службой ГКНБ продолжаются следственнно-оперативные мероприятия, направленные на установление размера ущерба, а также по выявлению и документированию аналогичных фактов в деятельности ТЭЦ Оша.

Пресс-центр ГКНБ