МВД решило запретить членам ОПГ баллотироваться в депутаты и президенты. Поможет?

Такие поправки опубликованы для общественного обсуждения.

Членам ОПГ, а также лицам, имеющим к ним отношение, МВД предлагает запретить баллотироваться на пост президента и депутата Жогорку Кенеша. Такие поправки опубликованы для общественного обсуждения.

Для этого, как уточняется, необходимо будет изменить Конституционный закон "О выборах" и Закон "О противодействии организованной преступности".

На этом МВД не останавливается и предлагает также законодательно закрепить норму, по которой члены ОПГ не смогут избираться депутатами местных кенешей, занимать государственные или муниципальные должности.

"На эти посты и должности не должны попадать лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, за преступления в составе организованных групп и/или преступных организаций. В эту категорию также войдут лица, которые совершили преступления в интересах преступных групп или же состоят на централизованном учете МВД как лидеры или члены ОПГ", - отмечает министерство.

МВД также подчеркивает, что в условиях нынешней экономической и политической нестабильности организованная преступность становится все более влиятельной и статусной, а ранее устанавливать подобные ограничения не получалось.

Министерство признает, что члены ОПГ "для легализации криминальных денег входят в политические партии, общественные движения, объединения". Также в качестве опасной тенденции отмечается финансирование партий преступниками, чтобы они делегировали своих представителей в различные властные структуры.

В министерстве рассказали, что в последние годы без участия кандидатур от криминальной или околокриминальной среды, а также лиц, ранее вступавших в конфликт с законом, не обходится практически ни одна избирательная кампания в законодательный орган страны.

"Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции посредством проникновения в высшие эшелоны власти, используя отсутствие надежной нормативной правовой базы", - объясняют свою идею в министерстве.

Отметим, что на данный момент только непогашенная судимость является основанием для отказа в регистрации для участия в выборах.

Источник: Кактус