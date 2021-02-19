Марат Казакбаев: Предыдущие президенты слились с преступностью, Садыр Жапаров начал борьбу с коррупцией

18 февраля 2021 года в Бишкеке вновь был задержан Райымбек Матраимов и на этот раз ему предъявлено обвинение "за отмывание преступных доходов".

Это сообщение ГКНБ сразу стало главной новостью дня в стране.

По данным пресс-службы Госкомитета, экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы, который, по данным независимых журналистских расследований, вывел из Кыргызстана 700 млн. долларов, водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В течение 48 часов судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на время следствияв рамках уголовного дела по факту отмывания преступных доходов.

После скандального решения Первомайского суда г.Бишкек, который признал Райымбека Матраимова виновным по статье "Коррупция" и приговорил к штрафу в 260 тыс. сомов, сняв все аресты с его счетов, общество взорвалось негодованием. Возмущение вылилось не только на страницы социальных сетей, но и в мирный марш гражданских активистов, политиков и обычных граждан.

Правда, президент Садыр Жапаров в своем интервью уже после скандального приговора суда сказал, что дела по другим эпизодам в отношении Райымбека Матраимова будут продолжены. И его слова действительно не разошлись с делом, что более чем важно для стабилизации ситуации в стране и сохранения кредита доверия к главе государства.

Ведь именно влияние клана Матраимовых на политику страны при Сооронбае Жээнбекове и практически купленные ими выборы в парламент привели к третьей революции 5 октября прошлого года. А уже 8 октября, возглавив правительство, Садыр Жапаров дал одно из первых своих обещаний – посадить олигарха, создавшего крупнейшую коррупционную схему и получившего прозвище «Раим-миллион».

И вот Райымбек Матраимов, точнее он сейчас Ысмайылов, водворен в СИЗО ГКНБ.

По словам политолога Марата Казакбаева, действия президента Садыра Жапарова здравомыслящее общество страны должно поддержать.

«Нынешний президент исходит из своих обещаний бороться с коррупцией, с резонансными делами. То, что ранее Райымбека Матраимова задержали, а потом выпустили, решение Первомайского суда о 260 тыс. сомов - это был плевок. Во всем винили, прежде всего, президента, что он не выполнил данные обещания.

Сейчас, когда правоохранительные органы его задержали вновь и препроводили в СИЗО, считаю правильным. В данном случае это заслуга Президента, который выполняет все свои обещания. То есть, борьба с преступным миром, с коррупцией реализуется. Общество должно это видеть, ощущать.

По-прежнему доверие к политике Президента поддерживается обществом, гражданами. И не нужно в ней разочаровываться. Это только начало его работы, а мы уже видим конкретные действия. Это обнадеживает: все, что он обещал, будет выполняться.

Конечно, есть критика в отношении политики главы государства, нынешней власти. В реализации всех болезненных решений, особенно в борьбе с коррупцией, нужны конкретные решения, нужно все ломать.

Сегодня есть прогнозы, что некие силы выступят против Президента, такие выкрики были ожидаемы. Но, несмотря на это, политика Президента продолжается здраво. Если не бороться, всем не угодишь, всегда будут противники. Это нормально – в условиях демократического общества оппозиция должна быть. Но постепенно, исходя из политики Президента, обновлений, реализованных задач, граждане поймут, что идет движение вперед. Это самое главное.

Предыдущие президенты в начале тоже обещали борьбу с коррупцией, но потом сами слились с преступным миром. Не замечали ничего. Например, прошлый Президент на вопрос журналистов о коррупции отвечал, что нет фактов, приведите, покажите, что сделал Матраимов. Это был плевок в лицо.

Поэтому нужен был такой человек как Садыр Жапаров, который начал смело реализовывать те решения, которые давно были востребованы. Здесь ему нужна поддержка граждан, здравомыслящего общества».

Источник: ИАЦ "Кабар"