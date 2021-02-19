Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что вопрос границы не останется нерешенным.
Об этом глава государства написал на своем телеграмм-канале.
Также президент написал, что все, кто в «черном списке», - вредители и обязательно будут задержаны.
«Также постепенно будут решены проблемы народа», - добавил он и призвал к терпению
Источник: Кабар
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