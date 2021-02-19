Садыр Жапаров заявил, что вопрос границы не останется нерешенным

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что вопрос границы не останется нерешенным.

Об этом глава государства написал на своем телеграмм-канале.

Также президент написал, что все, кто в «черном списке», - вредители и обязательно будут задержаны.

«Также постепенно будут решены проблемы народа», - добавил он и призвал к терпению

Источник: Кабар