Казахстан увеличит количество рейсов с ОАЭ и Турцией

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ и Турцию в ближайшее время вырастет, говорится в сообщении портала zakon.kz.
В Telegram-канале КГА говорится, что в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года авиакомпании "SCAT" разрешено выполнение 8 рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100% обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.
Кроме этого, согласно вышеуказанному решению турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья.
Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!