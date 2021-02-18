Глава ГКНБ: завтра начнём задерживать крупных чиновников

Он также попросил граждан сообщать о фактах коррупции.
C завтрашнего дня в Кыргызстане начнут задерживать крупных чиновников, заявил на встрече с жителями приграничных сёл Баткенской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. «Я прилетел сегодня из Германии и через час прибыл сюда (в Баткенскую область, ред.). В 16:00 мы вернёмся в Бишкек. Сразу по прибытии встречусь с Садыром Жапаровым и дам ему полную информацию о ситуации. Завтра, увидите, мы задержим несколько крупных чиновников, потому что они пили кровь народа. Мы не будем трогать обычных людей. Отныне никому в голову не должна приходить мысль о коррупции», – сказал Ташиев. Он также попросил граждан сообщать о фактах коррупции. Поделиться новостью
Источник: delo.kg
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