Камчыбек Ташиев - баткенцам: Вопрос границ силой не решить

Ташиев отметил, что этот вопрос не решится силой со стороны какой-либо страны.

Вопрос границ силой не решить, заявил на встрече с жителями села Ак-Сай Баткенской области председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, глава комиссии по делимитации и демаркации госграницы Камчыбек Ташиев.

По его словам, на сегодня на границе с Таджикистаном имеется 460 км неуточненных участков.

«Это одни из самых тяжелых участков. Но мы не оставим это так, потому что это тяжелый вопрос. Мы решим этот вопрос путем переговоров с соседями», - сказал он.

Ташиев отметил, что этот вопрос не решится силой со стороны какой-либо страны.

«Обязательно проведем переговоры, будем согласовывать. Сейчас говорят, что Садыр Жапаров и Ташиев продали земли. Но как можем мы, будучи руководством, продать хоть один метр нашей земли. Такого никогда не будет. Я специально приехал, чтобы вы не переживали», - добавил он.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что такой вопрос не решить в течение 10 дней или одного месяца и дополнил, что власть должна решать такие проблемы не из-за давления со стороны народа, а потому что это является одним из его обязанностей.

Также глава ГКНБ призвал народ к терпению и спокойствию.

«Мы знаем проблему, я много чего не могу здесь сказать, потому что это гостайна. Для обеспечения безопасности, мы пойдем на любые шаги», - сказал он.

Напомним, что сегодня Камчыбек Ташиев прилетел из Германии, где ему провели операцию на сердце, и сразу же отправился в Баткенскую область, где ранее произошли инциденты на границе.

Источник: Кабар