В марте возобновятся переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном по границам, - Ташиев

Он напомнил, что в декабре 2020 года делегация Узбекистана побывала в Кыргызстане.

В первой декаде марта возобновятся переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном по границам, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 18 февраля на пресс-конференции в Баткене.

Он напомнил, что в декабре 2020 года делегация Узбекистана побывала в Кыргызстане. Она состояла из 20 человек.

«Последний протокол был подписан в 3 часа ночи. Они упирались, мы упирались. В итоге протокол был подписан в 3 часа ночи. Вот так проходят переговоры, происходят споры, иногда очень жаркие. В итоге мы приходим к чему-то одному», - сказал он.

Ташиев кратко рассказал о переговорах: «Некоторые участки в некоторых местах мы отдадим, другие участки в других местах мы возьмем. Таким образом только решается вопрос. Да, жалко. Но по-другому не получится. К примеру, мы уступаем землю в Ала-Буке, но получаем землю в Сузаке».

Он считает неправильным говорить, что «именно нашу землю отдали». «Это не только ваша земля, это земля государства. Нужно отдать этот участок, чтобы получить участок в другом месте», - добавил Ташиев.

«Не буду обо всем рассказывать, скажу одно — мы будем усиливать госграницы», - сказал он.

По его словам, будет государственная политика. «По вопросу демаркации… Ежегодно мы устанавливаем колючую проволоку где-то на 15 км. На этот год планируется решить вопросы демаркации на 150 км», - сказал он.

Ташиев также затронул вопрос назначения Омурбека Суваналиева полномочным представителем правительства в Баткенской области. «Мы специально привели сюда генерала-губернатора, чтобы он решил вопрос. Садыр Нургожоевич попросил его поработать на этом посту. Он опытный человек. Он готов работать круглосуточно», - сказал глава ГКНБ.

Пограничная служба в конце прошлого года передана в ведение ГКНБ. Кроме того, Ташиев является главой межправительственной делегации по делимитации и демаркации границы.

Источник: kg.akipress.org