В марте возобновятся переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном по границам, - Ташиев

Он напомнил, что в декабре 2020 года делегация Узбекистана побывала в Кыргызстане.
В первой декаде марта возобновятся переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном по границам, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 18 февраля на пресс-конференции в Баткене.
Он напомнил, что в декабре 2020 года делегация Узбекистана побывала в Кыргызстане. Она состояла из 20 человек.
«Последний протокол был подписан в 3 часа ночи. Они упирались, мы упирались. В итоге протокол был подписан в 3 часа ночи. Вот так проходят переговоры, происходят споры, иногда очень жаркие. В итоге мы приходим к чему-то одному», - сказал он.
Ташиев кратко рассказал о переговорах: «Некоторые участки в некоторых местах мы отдадим, другие участки в других местах мы возьмем. Таким образом только решается вопрос. Да, жалко. Но по-другому не получится. К примеру, мы уступаем землю в Ала-Буке, но получаем землю в Сузаке».
Он считает неправильным говорить, что «именно нашу землю отдали». «Это не только ваша земля, это земля государства. Нужно отдать этот участок, чтобы получить участок в другом месте», - добавил Ташиев.
«Не буду обо всем рассказывать, скажу одно — мы будем усиливать госграницы», - сказал он.
По его словам, будет государственная политика. «По вопросу демаркации… Ежегодно мы устанавливаем колючую проволоку где-то на 15 км. На этот год планируется решить вопросы демаркации на 150 км», - сказал он.
Ташиев также затронул вопрос назначения Омурбека Суваналиева полномочным представителем правительства в Баткенской области. «Мы специально привели сюда генерала-губернатора, чтобы он решил вопрос. Садыр Нургожоевич попросил его поработать на этом посту. Он опытный человек. Он готов работать круглосуточно», - сказал глава ГКНБ.
Пограничная служба в конце прошлого года передана в ведение ГКНБ. Кроме того, Ташиев является главой межправительственной делегации по делимитации и демаркации границы.
Источник: kg.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!