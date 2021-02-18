Задержан экс-председатель правления аэропорта «Манас» Мурат Примбердиев

Задержан экс-председатель правления аэропорта «Манас» Мурат Примбердиев

Его водворили в ИВС в рамках уголовного дела о коррупции в международном аэропорту «Манас»

Генпрокуратура сообщает о задержании очередного фигуранта уголовного дела, связанного с коррупционной схемой в международном аэропорту «Манас».

Накануне, 17 февраля, в рамках вышеуказанного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч1. (коррупция), задержан бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев. Он водворен в ИВС УВДТ МВД.

Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой выявлена устойчивая коррупционная схема по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент».

В настоящее время следствие по указанному делу продолжается.

Пресс-служба Генпрокуратуры