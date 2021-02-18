Задержан экс-председатель правления аэропорта «Манас» Мурат Примбердиев
Его водворили в ИВС в рамках уголовного дела о коррупции в международном аэропорту «Манас»
Генпрокуратура сообщает о задержании очередного фигуранта уголовного дела, связанного с коррупционной схемой в международном аэропорту «Манас».
Накануне, 17 февраля, в рамках вышеуказанного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч1. (коррупция), задержан бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев. Он водворен в ИВС УВДТ МВД.
Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой выявлена устойчивая коррупционная схема по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент».
В настоящее время следствие по указанному делу продолжается.
Пресс-служба Генпрокуратуры
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!