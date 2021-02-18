Новиков поручил разработать план мероприятий по меднаблюдению детей до 14 лет

Новиков поручил разработать план мероприятий по меднаблюдению детей до 14 лет

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков провел оперативное совещание по случаям заболевания детей пневмонией, сообщили в пресс-службе правительства.

Артем Новиков подчеркнул, что складывающаяся ситуация с заболеваемостью детей пневмонией, ОРВИ и синдромом Кавасаки вызывает у общественности большую обеспокоенность.

Он подверг критике работу соответствующих органов по отсутствию плана мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет.

«Необходимо создать единую информационную медицинскую базу детей в возрасте до 14 лет и вести ежедневный учет заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Все образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности, должны регулярно представлять информацию по каждому ребенку. Дошкольные и школьные учреждения в настоящее время работают в ограниченном формате. Без анализа влияния традиционного учебного процесса в период пандемии COVID-19 на здоровье детей мы не можем говорить о его полноценном возобновлении», - отметил Артем Новиков и дал следующие поручения.

Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики совместно с мэрией города Бишкек и Министерством образования и науки Кыргызской Республики необходимо в недельный срок провести медицинское обследование детей, обучающихся в режиме офлайн в дошкольных и школьных учреждениях города Бишкек с проведением ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию в случае наличия соответствующих симптомов. Кроме того, поручено разработать план мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет с ежедневным учетом их заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Также даны поручения по обеспечению условий для проведения добровольной вакцинации детей противогриппозной вакциной в государственных и частных медицинских организациях. Особое внимание при этом следует уделить проведению информационной работы среди населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и своевременного обращения к медицинским работникам при наличии симптомов COVID-19 и пневмонии.

Первый вице-премьер-министр заключил, что профилактические осмотры детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях должны проводиться на системной основе. Таким образом, начиная со следующей недели, данная практика должна быть внедрена в каждом образовательном учреждении с организацией дежурства медицинского персонала в них.

Источник: Кабар