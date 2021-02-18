Турсунбек Акун о «фишках» в новой редакции Конституции и ее примечательных сторонах

Турсунбек Акун о «фишках» в новой редакции Конституции и ее примечательных сторонах

6 февраля на сайте Жогорку Кенеша был опубликован новый проект Конституции. Стоит сказать, что новый Основной закон отвечает требованиям президентской формы правления, за которую кыргызстанцы проголосовали на прошедшем в январе референдуме.

Рассказывая о новой редакции Конституции, известный правозащитник, член Конституционного совещания Турсунбек Акун указал, что в новой версии Конституции есть две основные «фишки». Первая, по его словам, это то, что главой исполнительной власти указан глава государства, вторая – Народный курултай.

«До этого номинальным главой исполнительной власти был премьер-министр, но фактически страной управлял президент. А в новой редакции официально был указан президент страны. Это первая фишка, которая действительно создает стабильность, устойчивость, чтобы была системность и не было постоянной сменяемости премьера», - отметил правозащитник, добавив, что президент будет нести ответственность теперь и за исполнительную власть.

Рассказывая о второй фишке – Народном курултае, правозащитник отметил, что по этому вопросу было очень много разговоров и выражено много мнений. «Это новшество новой редакции Конституции», - сообщил экс-акыйкатчы.

Как рассказал Акун, Народный курултай - это собрание из 700-800 человек, которое собирается один раз в год, заслушивает отчет президента и спикера парламента, и по окончании дает свою оценку проделанной работе.

Член Конституционного совещания обратил внимание на то, что из бюджета ничего не выделяется на содержание Народного курултая и что ему был придан общественный статус.

«Они могут предлагать, критиковать, ходатайствовать, принимать определенные решения по некоторым спорным вопросам после окончания собрания, и все. А то, что будет решаться позже и делаться, это уже другой вопрос. Самое главное, что Народный курултай создает общественное мнение, общественное порицание», - поделился с агентством «Кабар» известный в Кыргызстане правозащитник.

Турсунбек Акунович указал на другой момент в новой редакции Основного закона, который, по его мнению, тоже стоит выделить – это восстановление Конституционного суда. «Данный факт можно назвать еще одной фишкой или хорошим моментом новой редакции Конституции. Он был восстановлен потому, что главной ошибкой членов Временного правительства, тогдашнего Генпрокурора в ранге вице-премьер-министра в том, что совершенно наглым образом и по своей воле он упразднил Конституционный суд и сделал его палатой при Верховном суде. Это и была раковая ошибка перед международным сообществом и международными организациями», - подчеркнул член Конституционного совещания.

Говоря о других не менее примечательных сторонах новой редакции Конституции, правозащитник сообщил, что глава Основного закона, затрагивающая права и свободы гражданина была расширена.

«Из 43 статей теперь в Конституции мы имеем 49. Это основная глава, создающая основу новой Конституции. Остальные главы — это конфигурация. И над каждым вопросом и словом мы работали скрупулёзно в течении одного месяца и 20 дней», - отметил собеседник.

Самое главное, по словам Турсунбека Акуна, эта то, что данная глава отработана так, что не повлечет ни критики, ни каких-либо сомнений со стороны международных или неправительственных организаций.

«Они не смогут ничего возразить, потому что все в этой главе проработано все, вплоть до точки и запятой. Порой над каждым словом мы работали по 3 и более часов, а над каждым предложением и того больше – 5-6 часов», - рассказал правозащитник, выразив удовольствие от профессиональной работы членов Конституционного совещания. По словам Акуна, это все благодаря тому, что в совещании работали в основном ученные, правозащитники и высокопрофессиональные эксперты.

В заключении правозащитник добавил, что при работе над новой редакцией Конституции члены Конституционного совещания смогли отстоять принципиальные моменты, такие как то, что Кыргызстан — это правовое, светское, демократичное и социальное государство, а также не была введена смертная казнь. «Была опасность в изъятии из новой редакции Конституции слова «светское». По этому вопросу на нас оказывали серьезное давление, пытались даже шантажировать. Но мы не поддались и оставили это и другие места в Конституции. Честно признаюсь, было нелегко отстаивать светскость государства, его демократичность и правовую сторону. Мы также отстояли такой момент, что нельзя вводить смертную казнь, хотя многие требовали этого. С моей стороны звучали аргументы по поводу того, что в мире более 70 государств уже отменили смертную казнь и осталось всего около 40 государств, где существует смертный приговор. Но в таких государствах преступность выше, чем в тех странах, где нет смертной казни. Поэтому смысла, на мой взгляд, в восстановлении смертного приговора – нет и данная точка зрения была поддержана членами КС», - заключил Турсунбек Акун.

Источник: ИАЦ «Кабар»