По факту злоупотребления задержан глава департамента капстроительства мэрии г.Джалал-Абад

По факту злоупотребления задержан глава департамента капстроительства мэрии г.Джалал-Абад

По факту злоупотребления должностным положением задержан начальник департамента капстроительства мэрии г.Джалал-Абад Н.А.К., сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

«17 февраля 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по фактам злоупотребления должностным положением и незаконного присвоения бюджетных средств, задержан начальник департамента капитального строительства мэрии г.Джалал-Абад Н.А.К», - говорится в сообщении.

Установлено, что в январе 2018 года по результатам проведенного конкурса на закупку услуг строительных работ по расширению, реконструкции дорожного полотна и инфраструктуры одной из улиц г.Джалал-Абад со стороны тендерной комиссии департамента капитального строительства мэрии г.Джалал-Абад в качестве победителя была признана одна из частных компаний, с которой Н.А.К. заключил договор.

Однако Н.А.К., преследуя свои корыстные цели по извлечению материальной выгоды, вступив в предварительный сговор с ответственными лицами технадзора и частной компании, незаконно завысили объемы выполненных строительных работ и стоимость использованных строительных материалов.

В результате чего, бюджету государства нанесен ущерб более 1,6 млн сомов.

Задержанный водворен в ИВС ОВД г.Джалал-Абад.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: Кабар