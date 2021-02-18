Марлен Маматалиев, депутат Жогорку Кенеша: «Обвинение во взяточничестве человека, который стоит во главе мусульманской общины может стать началом раскрытия других неправильных дел»

«Обвинение во взяточничестве человека, который стоит во главе мусульманской общины может стать началом раскрытия других неправильных дел»
— Марлен Абдрахманович, некоторые люди говорят: «Вы поставили под сомнение религию, посадив муфтия», другие говорят: «Все равны перед законом». Какого вы мнения по этому поводу?
— Кыргызстан — правовое государство. Если кто-то совершил преступление, то неважно, какой у него статус, какая у него должность, он должен быть наказан. Каждый человек должен ответить за свой проступок. Что касается задержания муфтия, то нужно проявить деликатность в таких делах. 90% населения Кыргызстана — мусульмане, обвинение во взяточничестве человека, который стоит во главе мусульманской общины может стать началом раскрытия других неправильных дел. Завтра будет тяжело призывать людей к религии. Я считаю, что к вопросам религии нужно относиться крайне деликатно. Я думаю, правоохранительные органы подумали над этим и отпустили его под домашний арест.
— Иногда и вас предлагают на ответственные должности. Готовы поработать, если поступит предложение?
— Сейчас тяжело что-то сказать. Время покажет.
— Власть действительно борется с коррупцией или это шоу?
— Идет борьба с коррупцией, это правда. Но нам следовало бы бороться с причинами, а не последствиями.
— Например?
— Есть весы Министерства транспорта и дорог. Но там же есть коррупция, при которой 20 тысяч долларов идут в левые карманы. Мы уже сажали заместителей. Посадили и тех, кто пришел на место отсидевших. Но аресты не остановили там коррупцию. Если бы автоматизировали систему, как в «Безопасном городе», где решение принимает компьютер, а не человек, то мы бы остановили коррупцию. Мы написали соответствующий закон, но он, к сожалению, не работает. При борьбе с коррупцией нам следовало бы учитывать такие обстоятельства, тогда бы достигли хороших результатов.
Источник: газета "Майдан.kg" №6 от 17.02.2021 / стр. 4
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