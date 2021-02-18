(Фото) Врывались в дома и угрожали хозяевам. В Караколе задержали двух грабителей

Врывались в дома и угрожали хозяевам. В Караколе задержали двух грабителей
По его данным, в милицию поступило несколько сообщений о том, что двое мужчин проникали в частные дома, угрожали хозяевам и отбирали сотовые телефоны.
Еще один пострадавший рассказал, что два человека ворвались в дом и требовали деньги. Но когда поняли, что их нет, стали угрожать заявителю, если он обратится в правоохранительные органы.
Факты зарегистрированы в ЕРПП, начаты досудебные производства по статьям 201 «Грабеж» и 203 «Вымогательство» УК КР.
20-летнего и 19-летнего подозреваемых задержали, они признали свою вину. Ведется следствие.
Источник: 24.кж
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