(Фото) Врывались в дома и угрожали хозяевам. В Караколе задержали двух грабителей

Врывались в дома и угрожали хозяевам. В Караколе задержали двух грабителей

По его данным, в милицию поступило несколько сообщений о том, что двое мужчин проникали в частные дома, угрожали хозяевам и отбирали сотовые телефоны.

Еще один пострадавший рассказал, что два человека ворвались в дом и требовали деньги. Но когда поняли, что их нет, стали угрожать заявителю, если он обратится в правоохранительные органы.

Факты зарегистрированы в ЕРПП, начаты досудебные производства по статьям 201 «Грабеж» и 203 «Вымогательство» УК КР.

20-летнего и 19-летнего подозреваемых задержали, они признали свою вину. Ведется следствие.

Источник: 24.кж