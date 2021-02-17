Выявлен факт попытки взлома сайта ГКНБ
Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ) КР выявлен факт попытки незаконного взлома ведомственного сайта ГКНБ КР с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщает пресс-служба ведомства.
Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.304 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст.305 (Создание вредоносных компьютерных программ) УК КР.
В результате проведенных соответствующих мероприятий установлен гражданин КР «К.Б.Т», 1974 года рождения, на технических устройствах которого найдены неопровержимые доказательства его причастности к указанным противоправным действиям.
Следует отметить, что данное правонарушение согласно указанным статьям, предусматривают наказание штрафом от 1800 до 3000 расчетных показателей или лишением свободы от 2,5 до 5 лет.
Источник: Кабар
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