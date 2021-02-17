Проект Новой Конституции. Как президента могут отрешить от власти?
Член конституционного совещания Болот Токтобаев рассказал, какие пути импичмента президента прописаны в новом проекте Конституции.
В ходе заседания Жогорку Кенеша он пояснил, что в Кыргызстане никогда не будет монархической власти.
По его словам, нигде в странах СНГ нет института импичмента президента.
«Здесь предлагается такой вариант. Раньше президента можно было привлечь за особо тяжкое преступление. По новой Конституции президента можно отрешить от власти за незаконное вмешательство в деятельность Жогорку Кенеша и судебной власти», - сказал он.
Также Токтобаев сказал, что Совет по отбору судей будет утверждаться только с согласия Жогорку Кенеша.
Источник: Кабар
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