Ташиев завтра возвращается в Кыргызстан после операции
В социальных сетях в официальных аккаунтах председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова появилась информация о том, что "если даст Бог", то уже завтра, 18 февраля, Ташиев прилетит в Бишкек после лечения за рубежом.
При этом Ташиев в Бишкеке долго не пробудет, а сразу же отправится в Баткенскую область. Программа его посещений еще разрабатывается.
Источник: kaktus.media
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