Ташиев завтра возвращается в Кыргызстан после операции

Ташиев завтра возвращается в Кыргызстан после операции

В социальных сетях в официальных аккаунтах председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова появилась информация о том, что "если даст Бог", то уже завтра, 18 февраля, Ташиев прилетит в Бишкек после лечения за рубежом.

При этом Ташиев в Бишкеке долго не пробудет, а сразу же отправится в Баткенскую область. Программа его посещений еще разрабатывается.

Источник: kaktus.media